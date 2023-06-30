В Казахстане заработает эксперимент в сфере внешней электронной торговли товарами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эксперимент позволит упростить таможенное декларирование, сократить теневую экономику, увеличить транзитные грузы через таможенный склад, сократить время доставки товаров с интернет-магазинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

Целью эксперимента является совершенствование таможенных операций в отношении товаров для личного пользования, приобретенных физическими лицами на иностранных интернет-площадках (интернет-магазинах) и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в международных почтовых отправлениях и экспресс-перевозчиками.

При проведении эксперимента закреплены следующие особенности таможенного администрирования:

- товары электронной торговли выделяются в отдельную категорию;

- вводится институт операторов электронной торговли, обеспечивающих таможенное декларирование данной категории товаров от имени физического лица – покупателя товара;

- определяются регионы проведения эксперимента;

- определяются особенности таможенного декларирования с использованием декларации на товары для экспресс-грузов и применения уведомительного порядка соблюдения технических регламентов в отношении товаров электронной торговли;

- предоставляется возможность реализации физическим лицам товаров электронной торговли с таможенных складов операторов для ускоренной доставки товаров до получателей с уплатой таможенных платежей, налогов по ставкам Единого таможенного тарифа ЕАЭС и с соблюдением запретов и ограничений.

Срок действия проведения эксперимента - до 31 декабря 2024 года.

До указанного срока в таможенном законодательстве ЕАЭС и Республики Казахстан планируется выделить товары, приобретаемые физическими лицами на иностранных интернет-площадках (интернет-магазинах), в отдельный блок с определением особенностей их регулирования.