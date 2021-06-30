В Казахстане запустят Фонд «Развития местного содержания» - глава Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается работа над развитием местного содержания. Об этом сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев входе отчетной встречи перед населением на площадке СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время Министерство энергетики уделяет большое внимание развитию местного содержания в закупках товаров, работ и услуг недропользователей. По итогам 2020 года общий объем закупа товаров, работ и услуг недропользователей углеводородного сырья и добычи урана составил около 5,4 трлн тенге. При этом доля местного содержания (МС) в данных закупках составила 46%», - сказал Нурлан Ногаев.

Было отмечено, что в рамках господдержки местных предпринимателей в период пандемии внесены изменения в Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками ТРУ, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана, позволяющие недропользователям закупать из одного источника товары казахстанского происхождения без проведения конкурсных процедур.

«В настоящее время Министерством ведется реализация двух инициатив, способных увеличить долю местного содержания на рынке нефтегазового сектора: первое - создание Фонда прямых инвестиций развития местного содержания, в том числе для продвижения отечественных ИТ - разработок, второе - создание Международного центра развития нефтегазового машиностроения и сервиса», - добавил Нурлан Ногаев.

Глава Минэнерго отметил, что на сегодня создан «Центр машиностроения», и это позволит устранить имеющиеся пробелы у местных товаропроизводителей/сервисных компаний в производстве и поставке товаров/услуг для нужд трех крупных Операторов.

«Другими словами, он будет оказывать всестороннюю поддержку нашему бизнесу для получения возможности работать и поставлять свою продукцию таким предприятиям, как NСОС, КПО, ТШО. Также в текущем году Компанией «Шеврон» в рамках реинвестиционных обязательств будет запущен уникальный Фонд «Развития местного содержания», который будет финансировать новые проекты прибыльных казахстанских предприятий. Его уникальностью является то, что это новый прецедент создания иностранной компанией Фонда, направленного на инвестирование казахстанского бизнеса. Благодаря таким инициативам, мы в перспективе выстроим свою систему производства продуктов для нефтегазовой отрасли», - заключил Нурлан Ногаев.