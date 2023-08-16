В Казахстане запустили проект по развитию потенциала малокомплектных сельских школ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Министерством просвещения РК и акиматом Актюбинской области запущен пилотный проект «Развитие потенциала малокомплектных сельских школ Актюбинской области с применением цифровых технологий». Так в шести регионах страны стартовали курсы по повышению квалификации руководителей и учителей малокомплектных школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство просвещения РК.

Более 2000 педагогов Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях обучаются цифровизации учебного процесса в малокомплектных школах.

Курсы проводятся по двум образовательным программам, разработанным Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу»: «Цифровые решения в управлении малокомплектной школой» для руководителей малокомплектных школ и «Использование цифровых ресурсов в преподавании предметов» для учителей малокомплектных школ.

После обучения директора малокомплектных школ освоят нормативно-правовые и теоретические основы диджитализации системы образования, смогут адаптировать образовательную среду школы для обновления подходов в преподавании предметов в условиях цифровых изменений. Учителя малокомплектных школ научатся планировать занятия с использованием стратегий и приемов цифрового или смешанного формата обучения, синхронной и асинхронной коммуникации, дифференциации и индивидуализации, онлайн-сервисов для предоставления обратной связи. Масштабирование проекта на все регионы планируется в 2024-2025 годы.

Курсы в шести регионах продлятся до конца сентября этого года. Всего будет обучено более 5 000 педагогов.