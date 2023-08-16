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    В Казахстане запустили проект по развитию потенциала малокомплектных сельских школ

    16 Августа 2023, 09:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Министерством просвещения РК и акиматом Актюбинской области запущен пилотный проект «Развитие потенциала малокомплектных сельских школ Актюбинской области с применением цифровых технологий». Так в шести регионах страны стартовали курсы по повышению квалификации руководителей и учителей малокомплектных школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство просвещения РК.

    Более 2000 педагогов Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях обучаются цифровизации учебного процесса в малокомплектных школах.

    Курсы проводятся по двум образовательным программам, разработанным Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу»: «Цифровые решения в управлении малокомплектной школой» для руководителей малокомплектных школ и «Использование цифровых ресурсов в преподавании предметов» для учителей малокомплектных школ.

    После обучения директора малокомплектных школ освоят нормативно-правовые и теоретические основы диджитализации системы образования, смогут адаптировать образовательную среду школы для обновления подходов в преподавании предметов в условиях цифровых изменений. Учителя малокомплектных школ научатся планировать занятия с использованием стратегий и приемов цифрового или смешанного формата обучения, синхронной и асинхронной коммуникации, дифференциации и индивидуализации, онлайн-сервисов для предоставления обратной связи. Масштабирование проекта на все регионы планируется в 2024-2025 годы.

    Курсы в шести регионах продлятся до конца сентября этого года. Всего будет обучено более 5 000 педагогов.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Образование Минпросвещения РК
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