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    В Казахстане запускают проект по развитию экологического образования

    3 Июня 2020, 15:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Всемирного дня окружающей среды Министерство образования и науки РК и Программа развития ООН (далее - ПРООН) в Казахстане запустили проект по развитию экологического образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    Цель проекта – поддержка предпринимаемых Правительством мер по формированию активной жизненной позиции граждан и экологической культуры общества, подкрепленной принципами устойчивого развития.

    «Основным результатом проекта станет подготовка более 6 тысяч педагогов и разработка учебно-методических пособий в области охраны окружающей среды, природопользования и экологической и экономической безопасности» , – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова.

    В рамках проекта 17 организаций образования разных уровней будут оснащены зелеными и ресурсосберегающими технологиями; для организации дошкольного образования будут подготовлены методические материалы по экологической культуре; ученики 1-4 классов по предмету «Познание мира» смогут использовать тематические настольные игры и интерактивные видеоуроки.

    Совместная инициатива начнется с создания комплексной модели непрерывного экологического образования для устойчивого развития, которая станет неотъемлемой частью государственной системы образования на всех уровнях.

    «Проект направлен на формирование экологической ответственности в обществе, необходимой для рационального использования природных ресурсов, для полноценного и устойчивого развития государства и глобального мира через совершенствование законодательства и создание правовых рамок для включения экологического образования в образовательную систему Казахстана», - отметил постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш.

    Экологическое образование будет включать такие критически важные аспекты глобальной повестки в области устойчивого развития, как изменение климата, сохранение биоразнообразия, рациональное потребление и производство.

    В реализации проекта (2020-2024 гг.) содействие окажут Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ООН Образование Экология Назначения
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