В Казахстане запускают контакт-центр «111» по вопросам семейно-бытового насилия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уже с сентября этого года дети и взрослые смогут обращаться в «Экстренную службу 111» по всем случаям нарушения прав детей и семейно-бытового насилия. Служба будет работать круглосуточно, а все обращения будут строго конфиденциальны. Call-центр создан по инициативе Республиканского общественного совета по вопросам семьи женщин и защите прав детей при партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

По информации председателя Совета Динары Закиевой, по статистике в год совершается свыше 2000 преступлений в отношении детей, из них почти 700 против половой неприкосновенности, и самое печальное - 60% случаев насилия в отношении детей происходит в семье.

«Для того, чтобы дети и взрослые знали, куда можно обращаться, если им самим нужна помощь или стало известно о случаях семейно-бытового насилия, о нарушении прав детей, о том, что ребёнок остался один на улице, в доме, машине или его жизни, здоровью угрожает опасность, совершается насилие и жестокое обращение, или если они видят объект, представляющий опасность для детей, например открытый люк, линию высоковольтных передач, водоисточник, для оказания помощи по таким случаям при партии «Nur Otan» открывается контакт-центр «Экстренная служба 111» по вопросам семьи, женщин и защите прав детей», - говорит Динара Закиева.

По словам председателя Совета, работа над внедрением системных решений по предотвращению насилия шла уже несколько месяцев. В частности, были организованы особые оперативные группы для помощи семьям в трудной жизненной ситуации. На данный момент открыто 2 182 групп (в рамках существующих функциональных обязанностей местных исполнительных органов). Кроме того, Совет работает в группе Мажилиса по внесению изменений в законодательство по защите детства и семейно-бытовому насилию.

«Мы внесли предложения, начиная от ужесточения наказания по побоям, истязаниям, насилию до вопросов получения жилья детей-сирот. Сейчас важно, чтобы государственные органы поддержали и согласовали предложения. Также, в соответствии с протокольным поручением партии, Министерство образования и науки совместно с другими государственными органами должно разработать единый подход в школах для выявления случаев насилия», - сказала Динара Закиева.



