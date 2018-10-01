В Казахстане запущен Telegram-бот для поиска специалистов и работы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и АО «Национальные информационные технологии» сообщили о совместном запуске двух дополнительных услуг в Telegram-боте @EgovKzBot, разработанных для безработных и работодателей, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Минтруда и социальной защиты населения, чтобы воспользоваться этими услугами нужно:



Работодателю или соискателю необходимо выбрать нужную команду - «Найти работу» или «Найти специалиста».



При выборе услуги «Найти работу» пользователю необходимо указать регион, в котором предпочитает трудоустроиться, а также указать желаемую позицию.



В результате, @EgovKzBot получает общее количество свободных вакансий, которые подтягиваются из Электронной биржи труда enbek.kz, или же приходит информация об отсутствии вакантных должностей по заданным параметрам.



Работодателям услуга «Найти специалиста» предоставляет возможность поиска работника по необходимой вакансии. Для этого требуется указать регион и необходимые, запрашиваемые данные.



В итоге, просмотрев резюме из всего списка специалистов, можно связаться и пригласить на интервью/собеседование наиболее подходящую кандидатуру.