В Казахстане запретили ввоз плодов сливы из Узбекистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 6 августа 2020 года Комитетом государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК введены временные карантинные фитосанитарные меры в виде запрета на ввоз плодов слив с территории Республики Узбекистан, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

«Такое решение вызвано участившимися случаями выявления карантинных объектов в плодах сливы из Узбекистана. С 24 июля по 1 августа 2020 года выявлено 18 случаев нарушений законодательства в области карантина растений, в том числе в 3 случаях в плодах была обнаружена Восточная плодожорка (Grapholitha тolesta Busck), в одном случае – червец Комстока (Pseudococcus comstocki (Kuwana).

Ограничительные мероприятия введены с целью обеспечения благоприятной фитосанитарной обстановки на территории Республики Казахстан в соответствии с пунктом 4 статьи 56 Договора о Евразийском экономическом союзе и пунктом 25 Приложения № 12 к Договору о Евразийском экономическом союзе, которыми государствам-членам объединения предоставлено право разрабатывать и вводить временные карантинные фитосанитарные меры», - отметили в министерстве.

Восточная плодожорка – опасный карантинный вредитель. Способен до 90% повреждать побеги и плоды персика, абрикоса, яблока, нектарина, сливы, айвы, груши, черешни, лавровишни, айвы и миндаля.

Колонии карантинного вредителя червеца Комстока вызывают усыхание и отмирание побегов, пожелтение и опадение листвы семечковых и косточковых культур, свеклы, картофеля, моркови, винограда. При сильном заражении происходит одеревенение плодов, ухудшаются вкусовые качества. Овощные культуры, произрастающие вблизи зараженных деревьев, подвергаются сильному нападению червеца. Потери свеклы составляют 35%, картофеля – до 42%.