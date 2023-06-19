В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД провели комплекс целевых оперативно-розыскных и следственных мероприятий по пресечению и задержанию преступных групп, занимающихся незаконной постановкой на казахстанский регистрационный учет транспортных средств, ввезенных из-за рубежа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

В Акмолинской области полицейские выявили незаконную постановку на учет грузовых автомашин.

«С февраля прошлого года по апрель текущего года преступная группа, использовав поддельные квитанции об оплате за первичную государственную регистрацию, поставила на казахстанский учет 62 грузовые автомашины. Официальная оплата за первичную государственную регистрацию за каждую единицу грузовых автомобилей должна была составлять 7-8 млн тенге. По предварительным данным, общая сумма ущерба государству составила около 500 млн тенге», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Другая преступная схема выявлена и ликвидирована борцами с оргпреступностью в Алматы, где незаконно регистрировался легковой автотранспорт, ввезенный в Казахстан из Южной Кореи.

«Уже установлено 250 автомобилей, зарегистрированных по поддельным документам, где предварительный ущерб составил свыше 340 млн тенге. В данном случае преступная группа фальсифицировала документы на транспортные средства, внося изменения в графе год выпуска с 2018 на 2020 год, уклонялись от уплаты установленной суммы сбора за первичную государственную регистрацию», - уточнили в министерстве.

В Астане выявлена преступная схема, где были организованы канал поставки транспортных средств под видом запчастей и постановка их на казахстанский учет путем подделки документов о замене кузова без его фактического проведения.

«Задержаны подозреваемые, которые в рамках досудебного расследования дали признательные показания. Кроме того, у них изъяты вещественные доказательства, а также поддельная документация. Проводится расследование», – сказал начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов.