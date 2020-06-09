В Казахстане за сутки зарегистрированы 339 бессимптомных носителей коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 8 июня 2020 года зарегистрированы 339 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 250 (+47)
город Алматы - 197 (+62)
город Шымкент - 255 (+75)
Акмолинская область - 17
Актюбинская область - 17
Алматинская область - 88 (+6)
Атырауская область - 118 (+28)
Восточно-Казахстанская область - 75 (+10)
Жамбылская область - 24 (+4)
Западно-Казахстанская область - 192 (+26)
Карагандинская область - 208 (+69)
Костанайская область - 11 (+2)
Кызылординская область - 50
Мангистауская область - 78 (+2)
Павлодарская область - 17 (+2)
Северо-Казахстанская область - 48 (+2)
Туркестанская область - 51 (+4)
Итого бессимптомных в Казахстане - 1696.
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