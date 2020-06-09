В Казахстане за сутки зарегистрированы 339 бессимптомных носителей коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 8 июня 2020 года зарегистрированы 339 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 250 (+47)

город Алматы - 197 (+62)

город Шымкент - 255 (+75)

Акмолинская область - 17

Актюбинская область - 17

Алматинская область - 88 (+6)

Атырауская область - 118 (+28)

Восточно-Казахстанская область - 75 (+10)

Жамбылская область - 24 (+4)

Западно-Казахстанская область - 192 (+26)

Карагандинская область - 208 (+69)

Костанайская область - 11 (+2)

Кызылординская область - 50

Мангистауская область - 78 (+2)

Павлодарская область - 17 (+2)

Северо-Казахстанская область - 48 (+2)

Туркестанская область - 51 (+4)

Итого бессимптомных в Казахстане - 1696.