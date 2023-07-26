В Казахстане выявлено 1 млн га неиспользуемых пахотных земель

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в результате космического мониторинга выявило 1 млн гектаров неиспользуемых пахотных земель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По мониторингу землепользования выявлено 1 млн га неиспользуемых пахотных земель, 817 тыс. га нецелевого использования пахотных земель, 12 млн га пастбищных угодий без скота. Неиспользуемые пастбищные угодья находятся в Алматинской области - 1,3 млн га, Актюбинской области - 1,3 млн га, Карагандинской области - 1,3 млн га», - сообщил председатель Аэрокосмического комитета Баубек Оралмагамбетов на брифинге в СЦК.

По его словам, в Костанайской области выявлено (277 тыс. га), Северо-Казахстанской (126 тыс. га) и Абайской областях (90 тыс. га).

Также спикер отметил, что в общем в прошлом году по Казахстану выявлено 5 683 несанкционированных мусорных объектов.