В Казахстане выявили более 10 тысяч случаев пропаганды порно, наркотиков и суицидов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С января 2022 года в стране зарегистрировано более 10 тысяч нарушений, пропагандирующих порнографию, наркотики и суицид. Об этом заявил вице-премьер Алтай Кульгинов, отвечая на вопрос депутатов Мажилиса о борьбе с идеологией ЛГБТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прилагаются усилия по предотвращению распространения информации, которая может оказывать негативное влияние на общественное сознание, и пропаганде культурно-семейных ценностей и нравственных качеств, а также защите общества, особенно детей, от нетрадиционных идеологий. По результатам мониторинга СМИ, материалов, направленных на нарушение многовековых традиций и национальных ценностей народа Казахстана, не зарегистрировано. Также следует отметить, что на телеканалах не допускаются передачи, пропагандирующие безнравственность и поощряющие моральный вред обществу. Интернет-пространство находится под постоянным контролем государственных органов», — ответил Алтай Кульгинов.

По словам вице-премьера, с 1 января 2022 года по 31 марта 2023 года выявлено более 10 тысяч нарушений, связанных с распространением порнографических материалов, принадлежностей для наркотиков, пропагандой суицида.

Ранее сообщалось о том, куда обращаться, если заметили интернет-ресурс, распространяющий нелегальный контент в социальных сетях.



