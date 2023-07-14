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    В Казахстане выросли цены на авто из-за программы льготного автокредитования

    14 Июля 2023, 16:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В АЗРК заявили, что финансирование льготного автокредитования осуществлялось без предварительного обеспечения необходимым количеством автомобилей отечественной сборки для удовлетворения спроса населения, что в свою очередь спровоцировало рост цен на автомобили, передает МИА «Казинформ».

    Агентством по защите и развитию конкуренции, в рамках проведенного анализа, установлено, что рынок услуг автокредитования за период 2020, 2021 годы и 9 месяцев 2022 года является высококонцентрированным, на котором осуществляют деятельность 16 кредитных организаций. При этом, 70% рыночной доли приходится на АО «Евразийский Банк», АО «Банк Центр Кредит» и АО «Kaspi Bank».

    В ведомстве отметили, что в 2022 году наблюдается рост объемов автокредитов у АО «Евразийский Банк» и АО «Банк Центр Кредит» за счет участия в программе льготного автокредитования (предел ГЭСВ – 7,5%).

    Наибольший объем выданных автокредитов вне льготной программы принадлежит АО «Kaspi Bank», занятый автокредитованием на вторичном рынке в том числе посредством цифровой платформы «Колеса».

    Между тем, в коммерческом сегменте отмечаются высокие процентные ставки - 33% (предел ГЭСВ – 40%), риски навязывания кредитной и страховой организации.

    «В свою очередь, изучение механизма финансирования в рамках льготного автокредитования в 2022 году показало ограничение конкуренции как между автопроизводителями, так и между банками второго уровня, участвующими в программе.

    Так, на основании Постановления Правительства от 2 сентября 2021 года № 604 объем финансирования (100 млрд тенге) был разделен автопроизводителями между собой.

    Далее, с целью администрирования такого распределения Фонд развития промышленного развития, распределив указанный объем между 4 банками второго уровня, установил каждому из них лимиты финансирования (пределы суммы займов) для каждого производителя», - сообщили в АЗРК.

    В ведомстве также отметили, что финансирование льготного автокредитования осуществлялось без предварительного обеспечения необходимым количеством автомобилей отечественной сборки для удовлетворения спроса населения, что в свою очередь спровоцировало рост цен на автомобили.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Экономика Транспорт АЗРК Автокредитование Авто
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