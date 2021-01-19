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    В Казахстане выплатили компенсации пострадавшим от птичьего гриппа

    19 Января 2021, 21:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет ветконтроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК сообщил о полном расчете по выплатам за погибшую птицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В начале августа и сентября прошлого года Комитетом ветконтроля и надзора были введены временные ограничения на ввоз и транзит живой птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по высокопатогенному гриппу птиц регионов Российской Федерации в/через Республику Казахстан. Однако данная болезнь была занесена на территорию страны по пути миграции диких птиц, в результате чего с августа по ноябрь на территории 8 областей страны был зарегистрирован ряд вспышек.

    В связи с завершением противоэпизоотических мероприятий и отсутствием новых случаев падежа в настоящий момент карантин в данных регионах снят.

    «В ходе мероприятий по локализации и ликвидации очагов болезни было изъято и уничтожено 1,9 млн голов птиц, из которых 97% приходятся на 4 птицефабрики. В декабре 2020 года РГУ «РПО» Комитета ветконтроля и надзора всем владельцам павшей птицы произведено возмещение ущерба по среднемесячной рыночной стоимости. В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами основанием для возмещения стоимости изымаемых и уничтожаемых больных птиц являются представленные документы, подтверждающие падеж птиц от ВПГП. В случае их отсутствия выплата не производится», - сообщили в ведомстве.

    Как подчеркнули в Комитете ветконтроля и надзора, по всем представленным документам выплата произведена в полном объеме. В частности, личным подсобным хозяйствам за 94 470 голов выплачено 295,3 млн тенге. ТОО «Агроинтерптица» за 433 066 голов выплачено 445,9 млн тенге. На сегодняшний день не выплаченные долги у РГУ «РПО» Комитете ветконтроля и надзора Минсельхоза РК отсутствуют.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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