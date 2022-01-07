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    В Казахстане ввели «критический красный» уровень террористической опасности

    7 Января 2022, 10:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На всей территории Республики Казахстан введен «критический красный» уровень террористической опасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КНБ РК.

    «6 января 2022 года в городе Нур-Султане председателем Комитета национальной безопасности генерал-майором Е. Сагимбаевым проведено заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом. Приказом председателя КНБ, руководителем РОШ по согласованию с Президентом РК на всей территории Республики Казахстан введен «критический красный» уровень террористической опасности. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции», - говорится в сообщении КНБ.

    По информации ведомства, первыми руководителями государственных органов приняты к реализации меры, направленные на стабилизацию обстановки в стране и устранение террористической угрозы личности и государству.

    «Призываем всех граждан с пониманием отнестись к введённым ограничительным мерам и неукоснительно соблюдать требования государственных и правоохранительных органов», - говорится в сообщении КНБ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Безопасность КНБ ЧП-2022
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