В Казахстане ввели «критический красный» уровень террористической опасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На всей территории Республики Казахстан введен «критический красный» уровень террористической опасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КНБ РК.

«6 января 2022 года в городе Нур-Султане председателем Комитета национальной безопасности генерал-майором Е. Сагимбаевым проведено заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом. Приказом председателя КНБ, руководителем РОШ по согласованию с Президентом РК на всей территории Республики Казахстан введен «критический красный» уровень террористической опасности. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции», - говорится в сообщении КНБ.

По информации ведомства, первыми руководителями государственных органов приняты к реализации меры, направленные на стабилизацию обстановки в стране и устранение террористической угрозы личности и государству.

«Призываем всех граждан с пониманием отнестись к введённым ограничительным мерам и неукоснительно соблюдать требования государственных и правоохранительных органов», - говорится в сообщении КНБ.