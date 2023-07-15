В Казахстане введут технические нормы, которые помогут бороться с мошенничеством в сфере перевозок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Одним из решений являются QR-коды в услугах связанных с перевозкой пассажиров, например, на билетах, чтобы проверить действительность данного билета, оплаты проезда, отслеживания груза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МТИ.

По итогам анализа Отчета социологического и аналитического исследования по вопросам прав потребителей за 2022 год установлено, что нарушение прав потребителей при перевозке железнодорожным транспортом – 27%.

Одним из решений являются QR-коды в услугах связанных с перевозкой пассажиров, например, на билетах, чтобы проверить действительность данного билета, оплаты проезда, отслеживания груза и т.д.

В Казахстане уже сегодня разрабатывают стандарт СТ РК ISO 37180 «Инфраструктура интеллектуальных сообществ. Руководство по интеллектуальному транспорту с идентификацией и аутентификацией по QR-коду в транспорте и связанных с ним или дополнительных услугах», который основан на международном стандарте ISO 37180:2021.

Как отметил генеральный директор КазСтандарта Габит Мухамбетов, целью разработки национального стандарта является обеспечение удобства услуг и безопасности данных при процедурах идентификации и аутентификации, защищая их от мошенничества и незаконных действий при передаче данных.

Согласно проекту национального стандарта идентификация и аутентификация с помощью QR-кода на транспорте и связанных с ним услугах должны иметь следующие характеристики:

— нецентрализованные, сквозные режимы передачи данных;

— криптографию с открытым ключом для обеспечения высокой эффективности и низкозатратной передачи данных;

— удобство и безопасность;

— онлайн или офлайн взаимодействие;

— передачу данных без несанкционированного доступа и без отказа.