В Казахстане вспоминают жертв террористических атак 11 сентября 2001 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня весь цивилизованный мир скорбит о жертвах беспрецедентных для человечества террористических атак, совершенных 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке террористами-смертниками, связанными с «Аль-Каидой». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В этот день в Нью-Йорке два пассажирских самолета Boeing 767 врезались в 110-этажные башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ), третий самолет, Boeing 757, рухнул на здание министерства обороны США в Вашингтоне, а четвертый, также Boeing 757, упал в 80 милях от города Питсбурга. Самолеты принадлежали авиакомпаниям American Airlines и United Airlines и были угнаны террористами-смертниками.

Среди почти трех тысяч жертв терактов есть гражданка Казахстана - Жанетта Цой. Алматинка, карьера которой в казахстанском филиале международной компании «Марш» складывалась весьма успешно, была переведена на работу в головной офис в Нью-Йорке, после того как она выиграла грин-карту.

Мечта о новом уровне профессионального роста не позволила ей отказаться от просьбы руководства о выходе на работу в новом офисе Всемирного торгового центра раньше обговоренного срока. Это решение стало роковым для Жаннеты: 11 сентября 2001 года стал ее вторым рабочим днем в США и последним в жизни. У Жанетты в США остались дочь и муж, которые сегодня отмечают День патриота и День молитв, учрежденные в этой стране в память о событиях 11 сентября. В Казахстане тоже со скорбью вспоминают свою соотечественницу.

Наши сограждане, находящиеся в этот день в Нью-Йорке приносят цветы к мемориалу «11 сентября», на котором высечено имя Жанетты Цой. В 2015 году память жертв трагедии почтил посетивший мемориал Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Теракты 11 сентября оказали существенное влияние на международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, вывели ее на глобальный уровень. Была существенно доработана правовая база международного антитеррористического сотрудничества - принята резолюция 1373 СБ ООН «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые актами терроризма» от 28 сентября 2001 года. Согласно этому документу, все страны, входящие в эту авторитетную Международную организацию, обязаны создавать преграды деятельности террористических операций на своих территориях. Финансирование и поддержка террористов объявлены уголовно наказуемым преступлением. 10 апреля 2002 года вступила в силу Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, принятая ГА ООН в 1999 году. После 11 сентября 2001 года сотрудничество с ООН в борьбе с терроризмом активизировала Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ). Благодаря этим усилиям к октябрю 2001 года были приняты 8 принципов (рекомендаций) по борьбе с финансированием терроризма.

Кроме того, с декабря 2001 года ЕС ежегодно публикует черный список террористических организаций, что позволяет замораживать их счета на территории стран ЕС, а лица, фигурирующее в списке, подлежат аресту по обвинению в причастности к терроризму. Этот список дополнил подобные документы СБ ООН и госдепартамента США.