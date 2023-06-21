В Казахстане всесторонне развивается волонтерская деятельность – Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Волонтерская деятельность всесторонне развивается в Казахстане. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Международном форуме волонтеров в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний форум специально приезжают волонтеры из разных уголков страны и из-за рубежа. Принимают участие представители международных организаций, высокопоставленные лица. Я искренне благодарен вам всем. Со вчерашнего дня обсуждались актуальные вопросы. Участники встречи высказали свое мнение, высказали рациональные предложения, презентовали эффективные проекты, поделились опытом. Все это дает большие возможности для продолжения добрых дел», - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что волонтерская деятельность в Казахстане развивается всесторонне.

«Для этого со стороны государства создаются необходимые условия. Лично я всячески поддерживаю волонтеров. Я очень ценю вашу настойчивую работу. Я поддерживаю все инициативы в этой сфере», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал Международный форум волонтеров. В нем также участвуют более 140 волонтеров из 34 стран. Приехали 50 иностранных спикеров. Также прибыли волонтеры со всего Казахстана. Всего более 400 участников.