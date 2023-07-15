Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    В Казахстане временно не будут работать некоторые информационные системы

    15 Июля 2023, 20:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов министерства финансов РК сообщили, что 16 июля казахстанцам будут недоступны некоторые информационные системы, передает МИА «Казинформ».

    Уточняется, что 16 июля 2023 года c 10:00 до 18:00 часов по времени Астаны в Комитете будут проводиться профилактические работы на оборудовании электропередачи.

    »В связи с чем, в указанные время возможно кратковременный недоступность ИС Комитета: «Web-Портал», «Кабинет налогоплательщика», «СОНО», «ЭСФ», «АСТАНА-1», «ЦУЛС», «ЕХД», «ИНИС» и интеграции с другими Государственными органами РК через «ШЭП» и «ВШЭП», - отметили в ведомстве.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Минфин РК Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области