В Казахстане временно не будут работать некоторые информационные системы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов министерства финансов РК сообщили, что 16 июля казахстанцам будут недоступны некоторые информационные системы, передает МИА «Казинформ».

Уточняется, что 16 июля 2023 года c 10:00 до 18:00 часов по времени Астаны в Комитете будут проводиться профилактические работы на оборудовании электропередачи.

»В связи с чем, в указанные время возможно кратковременный недоступность ИС Комитета: «Web-Портал», «Кабинет налогоплательщика», «СОНО», «ЭСФ», «АСТАНА-1», «ЦУЛС», «ЕХД», «ИНИС» и интеграции с другими Государственными органами РК через «ШЭП» и «ВШЭП», - отметили в ведомстве.