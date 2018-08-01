В Казахстане впервые в мире заменили пациенту искусственное сердце на донорское

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские врачи впервые в мире пересадили донорское сердце пациенту с искусственным сердцем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что в декабре 2017 года имплантация искусственного сердца была проведена 60-летнему Кунанбаю Абраеву - пациенту Национального научного кардиохирургического центра. Он страдал тяжелой сердечной недостаточностью в терминальной стадии. А искусственное сердце для него стоимостью в 1 млн евро создала группа специалистов компании СARMAT в сотрудничестве группой компаний Airbus.

«Сегодня мы хотели анонсировать новую операцию. Этот пациент после имплантации искусственного сердца еще раз прошел трансплантацию уже донорского сердца. Сейчас операция благополучно сделана. Это первая в мире операция, когда после пересаженного искусственного сердца сделана была трансплантация донорского сердца. Состояние пациента стабильное, он наблюдается. Это новая веха в развитии кардиохирургии», - заявил на пресс-конференции вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой.





Врачи объяснили, что изначально пациенту невозможно было трансплантировать донорское сердце, так как он имел проблемы с другими органами.





«После того, как мы имплантировали ему искусственное сердце, функции его печени, легких и других органов улучшились. Мы это улучшение заметили сразу же после имплантации. Через три месяца давление в легочной артерии снизилось до той нормы, когда можно пересадить донорское сердце. И мы искали его уже через три месяца после операции. Донорское сердце, которое нашли, подходило именно для него», - пояснил журналистам председатель правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Юрий Пя.

По словам его заместителя Махаббат Бекбосыновой, прооперированный пациент «кушает, смотрит телевизор и ведет обычный образ жизни внутри палаты».

«Но пока состояние его оценивается как необходимое для наблюдения в палате реанимации», - пояснила она.





Врачи, как того требует законодательство, держат в тайне имя донора, но Махаббат Бекбосынова выразила благодарность его родителям за спасение жизни других людей.

«Я хочу сказать огромное спасибо родителям. Это был молодой человек. Родители дали согласие на забор органов, не только сердца. Таким образом один пациент с согласия семьи дал возможность жить четверым пациентам как минимум», - отметила она.

Ю. Пя между тем объяснил, что существуют два типа искусственных сердец - с пульсирующим кровотоком (приближенное к естественным физиологическим условиям организма) и с непрерывным потоком (с отсутствием пульса). По его словам, именно сердце с пульсирующим кровотоком имеет больше преимуществ, и СARMAT относится как-раз к такому типу.

«Поскольку мы были вовлечены в международное исследование, мы ничего не платили. Затраты несет компания-производитель. Это только начало исследований и говорить о том, сколько оно стоит, пока очень трудно. На сегодняшний день себестоимость СARMAT компании обходится в 1 млн евро. Стендовые испытания показали, что это искусственное сердце может работать более 7 лет. Наш пациент, которому сделана пересадка донорского сердца, восемь месяцев прожил с искусственным сердцем. Сейчас мы извлекли его и передали обратно компании, которая будет детально исследовать и прогнозировать, сколько оно могло бы работать», - сообщил Ю. Пя.





Хирурги также рассказали, что подвигло их на такой рискованный шаг.

«Риск был очень высокий, поскольку это была первая замена искусственного сердца. В чисто хирургическом плане нужно было думать, как ее провести правильно. Есть только один путь, и обратной дороги нет. Ошибка могла стоить жизни пациенту. Но мы пошли на этот риск. Качество жизни с донорским лучше, чем с искусственным. И если есть возможность улучшить качество жизни человека, то надо эту возможность использовать», - убежден Ю. Пя.

В настоящее время в листе ожидания центра состоит более 60 пациентов, которым требуется трансплантация сердца. Среди них есть дети до 12 лет.



