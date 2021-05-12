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    В Казахстане возобновят регулярные рейсы для двух турецких авиакомпаний

    12 Мая 2021, 11:17

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В соответствии с решениями Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан для турецких авиакомпаний разрешено открытие международного регулярного рейса по маршруту Туркестан – Стамбул и возобновление регулярного рейса по маршруту Шымкент – Стамбул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

    Так, авиакомпания «Turkish Airlines» с 22 мая 2021 года планирует начать выполнение новых рейсов между двумя тюркскими столицами по маршруту Туркестан – Стамбул – Туркестан. На начальном этапе рейсы будут выполняться с частотой 1 рейс в неделю (по 6 дням) на воздушном судне типа А-321neo.

    Вместе с тем, назначенный турецкий авиаперевозчик «Pegasus Airlines» с 23 мая 2021 года планирует возобновить выполнение регулярных рейсов между городами Шымкент и Стамбул. Рейсы на начальном этапе будут выполняться с частотой 1 рейс в неделю (по 7 дням) на воздушном судне типа B-737.

    Необходимо отметить, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации планируется поэтапное увеличение количества рейсов.

    Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно–эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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