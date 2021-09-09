В Казахстане внедрят рейтинг акиматов по уровню развития объектов придорожного сервиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят внедрить рейтинг акиматов по уровню развития объектов придорожного сервиса. Такое предложение озвучил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день вдоль республиканской сети расположены 1 738 объектов придорожного сервиса (ОПС), из них 1 093 единиц, или 63%, соответствует требованиям Национального стандарта», - сказал Берик Камалиев на брифинге в СЦК.

Было отмечено, что по придорожному сервису наиболее низкие показатели в Мангистауской (45%), Павлодарской (49%) и Туркестанской (49%) областях, высокие показатели в Атырауской (81%), Костанайской (75%) и Актюбинской (74%) областях.

«По итогам проведенных работ по развитию объектов придорожного сервиса будет составлен рейтинг для акиматов областей», - сообщил Берик Камалиев.

Спикер добавил, что совместно с заинтересованными сторонами, определены планы доведения в 2025 году 100% объектов ОПС в соответствие требованиям Национального стандарта.

«До конца 2021 года необходимо довести данный показатель до 66 %. Проводится работа с владельцами ОПС и потенциальными инвесторами, на предмет определения их ожиданий и разрешения имеющихся проблемных вопросов предпринимателей», - резюмировал Берик Камалиев.