РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:37, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане внедрят рейтинг акиматов по уровню развития объектов придорожного сервиса

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят внедрить рейтинг акиматов по уровню развития объектов придорожного сервиса. Такое предложение озвучил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день вдоль республиканской сети расположены 1 738 объектов придорожного сервиса (ОПС), из них 1 093 единиц, или 63%, соответствует требованиям Национального стандарта», - сказал Берик Камалиев на брифинге в СЦК.

    Было отмечено, что по придорожному сервису наиболее низкие показатели в Мангистауской (45%), Павлодарской (49%) и Туркестанской (49%) областях, высокие показатели в Атырауской (81%), Костанайской (75%) и Актюбинской (74%) областях.

    «По итогам проведенных работ по развитию объектов придорожного сервиса будет составлен рейтинг для акиматов областей», - сообщил Берик Камалиев.

    Спикер добавил, что совместно с заинтересованными сторонами, определены планы доведения в 2025 году 100% объектов ОПС в соответствие требованиям Национального стандарта.

    «До конца 2021 года необходимо довести данный показатель до 66 %. Проводится работа с владельцами ОПС и потенциальными инвесторами, на предмет определения их ожиданий и разрешения имеющихся проблемных вопросов предпринимателей», - резюмировал Берик Камалиев.


    Теги:
    Дороги Другие государственные органы Астана Акимат Главная МИИР РК
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!