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    В Казахстане внедрят пропорционально-мажоритарную модель избирательной системы

    29 Марта 2022, 11:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет внедрена пропорционально-мажоритарная модель избирательной системы. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По третьему направлению «Совершенствование избирательной системы» будет реализовано 1 мероприятие. В целях дальнейшей политической модернизации страны будет внедрена пропорционально-мажоритарная модель избирательной системы, которая предусматривает смешанную систему формирования Мажилиса в соотношении 70%/30%». – сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    То есть, пояснил министр, 70% депутатов будут избираться по партийным спискам, 30% – по мажоритарной системе.

    «Также в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы – 50 % по мажоритарной системе, 50 % по партийным спискам, в маслихаты районов и городов – по мажоритарной системе», - заключил А. Куантыров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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