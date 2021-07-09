В Казахстане внедрят проектное финансирование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируется внедрение проектного финансирования. Об этом сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, выступая на заседании коллегии ведомства по итогам 1-го полугодия 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Антикоррупционной службы привел ряд примеров уголовных дел, по которым чиновники подписывали акты без фактического выполнения работ и перечисляли авансовые бюджетные средства. При этом в отдельных случаях чиновники идут на такие нарушения в целях освоения бюджетных средств, завершения строительства и выполнения показателей госпрограмм.

«К примеру, в прошлом году в Атырау с января по март расследовалось дело в отношении руководителя отдела строительства и директора одного из ТОО. Основанием послужило то, что чиновник в декабре до завершения работ по строительству жилого дома подписал акт и перечислил подрядчику 200 млн тенге. Как установлено следствием, мотивом послужила необходимость освоения бюджетных средств и завершение строительства. В итоге дом был достроен, хищение не установлено, а дело прекращено», – сказал Марат Ахметжанов.

По словам главы Агентства, анализ показывает, что есть проблема в самих бюджетных процедурах планирования и расходования средств. Для решения проблемы Агентством предложено внедрение проектного финансирования, которая работает в развитых странах ОЭСР при строительстве крупных, сложных объектов. В этом случае сроки выполнения не привязываются к срокам освоения бюджета, в приоритете качество работ.