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    12:37, 26 Январь 2021 | GMT +6

    В Казахстане внедрят новый подход к развитию агропромышленного комплекса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новом подходе к развитию агропромышленного комплекса (АПК), рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2021 году планируется запустить 49 предприятий пищевой промышленности, а также высадить более 2 тысяч гектаров садов. Будет продолжена работа по ускоренной реализации потенциала рыбной отрасли. В результате в 2021 году объем производства увеличится до 61 тысячи тонн. Объем инвестиций в отрасль увеличится в 3 раза», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что за счет указанной динамики будут значительно улучшены показатели экспорта и снижена импортозависимость.

    «Новый подход к развитию АПК на основе формирования комплексных экосистем позволит увеличить объем экспорта продукции АПК на 15% в 2021 году, доля переработанной продукции при этом составит 35%. В рамках указанной работы уже в 2021 году будут созданы 67 тысяч новых рабочих мест. Для расширения производственного потенциала АПК будет принят комплекс мер по увеличению площади орошаемых земель», - добавил Аскар Мамин.


    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.


    Теги:
    Правительство Сельское хозяйство 2020-Итоги года Президент Казахстана Правительство РК Главная Экономика
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