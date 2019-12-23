В Казахстане внедрен рейтинг судебных исполнителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане внедрен рейтинг судебных исполнителей. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на правительственном часе в Мажилисе по вопросам дальнейшего развития института судебных исполнителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения предоставления качественных услуг населению частными судебными исполнителями, внедрен их рейтинг», - сказал Марат Бекетаев.

Теперь, как отметил министр, граждане на сайте министерства могут выбрать наиболее опытного и квалифицированного судебного исполнителя по таким критериям как: специализация; адрес; контактные данные; положение по рейтингу; положительные или отрицательные оценки взыскателей и другие опубликованные данные.

Ранее глава Минюста сообщил, что в Казахстане частным судебным исполнителям переданы полномочия по исполнению всех документов, за исключением тех, которые затрагивают интересы государства в значительной сумме. Численность частных судебных исполнителей увеличилась в три раза, до 2 200 единиц. Это позволило бюджету республики сэкономить порядка 1,4 млрд тенге ежегодно.

Глава Минюста также сообщил, что в результате проделанной работы по совершенствованию исполнительной системы улучшилась позиция Казахстана в рейтинге «Doing Business». По индикатору «Исполнение контрактов» Казахстан улучшил позицию на 2 пункта и поднялся с 6 на 4 место.