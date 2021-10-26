В Казахстане вдвое сократились площади заражения карантинными объектами с 2018 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане вдвое сократились площади заражения карантинными объектами с 2018 года. Об этом сообщил председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Алмабек Марс на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году распространение карантинных болезней, сорняков и вредителей прогнозировалось на площади 65 200 га. В том числе: вредителей – 6 790 га; сорняков – 57 000 га; болезней – в районе 1 000 га. Химические обработки проведены своевременно, на всей площади. Необходимо отметить, что своевременно проведенные карантинные мероприятия позволили снизить площади заражения карантинными объектами с 123 000 га в 2018 году до 65 000 в 2021 году. Что касается контрольно-надзорных мероприятий, проводимых Комитетом государственной инспекции. За текущий период 2021 года, при проведении карантинного фитосанитарного контроля, выявлено более 5 000 нарушений», – сказал А.Марс.

По его словам, по выявленным нарушениям наложены административные штрафы на общую сумму 392 млн тенге. По всем выявленным нарушениям направлены нотификации в страны, откуда завозилась продукция – более 792 нотификаций. Из общего числа нарушений 641 выявлено при проведении фитосанитарного контроля продукции, завезенной из Российской Федерации, из Узбекистана, Ирана и Туркменистана. При этом, 167 нотификаций были направлены в связи с заражением груза вредителями. Данные организмы были обнаружены при ввозе на территорию РК, общая масса зараженного груза составила более 3 000 тонн.

«В январе 2021 года Комитетом, при проведении карантинного контроля, в плодах томата и перца выявлен вирус коричнево-морщинистых плодов томата, в продукции в 17 случаях из Азербайджана, в 19 случаях из Туркменистана. В связи с массовыми выявлениями Комитетом введены временные ограничения на ввоз плодов с территории Азербайджана и Туркменистана. В апреле текущего года, при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля, пресечен ввоз 228 тонн семенного картофеля из Германии и Нидерландов, а также 46 кг семян моркови из Франции, зараженных карантинным объектом «зебра чип». Наличие соответствующей бактерии подтверждено заключением карантинной лаборатории. По вышеуказанным фактам выявления карантинного объекта «зебра чип» оформлены соответствующие материалы и переданы в суд. По итогам рассмотрения в суде принято постановление о конфискации зараженной продукции и наложении административных штрафов на собственников грузов», – сообщил глава Комитета.

А.Марс также сообщил, что Комитетом ведется работа по согласованию фитосанитарных требований со странами-импортерами. В июле текущего года подписано Соглашение по фитосанитарным требованиям к ячменной кормовой муке с КНР. За 9 месяцев с начала года в реестр предприятий, имеющих право экспорта в Китай, включено 338 казахстанских предприятий. Всего в реестре 664 таких предприятия. Подписано 11 протоколов по фитосанитарным требованиям.