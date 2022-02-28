В Казахстане в три раза выросло количество соискателей работы на ЭБТ в январе - Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По данным АО «Центр развития трудовых ресурсов» (далее – ЦРТР), в январе 2022 года на Электронной бирже труда (далее – ЭБТ) было размещено 68,3 тыс вакансий и 70,2 тыс резюме. Таким образом, в январе наблюдался резкий рост числа опубликованных резюме и спад активности со стороны спроса от работодателей в сравнении с декабрем 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В январе 2022 года на ЭБТ наблюдалось снижение спроса на 23% в сравнении с данными за декабрь предыдущего года, всего за месяц было опубликовано 68,3 тыс вакансий. За тот же период наблюдался рост числа резюме в 3,3 раза к показателям декабря. В январе соискатели на ЭБТ разместили 70,2 тыс активных резюме.

В разрезе регионов в четыре раза сократился спрос на ЭБТ в Алматинской области (с 12,4 тыс в декабре до трех тыс в январе), почти в два раза в Туркестанской (с 9,3 тыс до 4,5 тыс) и Кызылординской (с 3,5 тыс до 1,9 тыс) областях. Между тем, количество вакансий на ЭБТ выросло на 10% в Костанайской области, г. Нур-Султане – на 8% и незначительно в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Во всех регионах на ЭБТ в январе по сравнению с декабрем выросло предложение на рынке труда. Лидерами здесь стали регионы с почти пятикратным увеличением опубликованных резюме в сравнении с предыдущим месяцем, а именно г. Шымкент (4,9 тыс), Кызылординская область (7 тыс), г. Алматы (6,6 тыс). Наименьший прирост предложения на рынке труда наблюдался в Западно-Казахстанской области, где число резюме выросло с 1,3 тыс до 2,5 тыс в январе, Павлодарской области – с 1 тыс до 2,2 тыс.

В январе 84% спроса было сформировано малыми, средними и крупными предприятиями (57,3 тыс работодателей). Примечательно, что спрос со стороны индивидуальных предпринимателей снизился на 59% (с 26,7 тыс вакансий до 10,9 тыс) в январе в сравнении с показателями декабря.

Если говорить о соискателях, то традиционно женщины проявляли большую активность на ЭБТ, разместив в январе 56% от всех резюме. Треть предложений на ЭБТ сформировано молодыми людьми в возрасте 25-35 лет. В долевом выражении больше всего молодежи среди соискателей было в г. Нур-Султане (39% всего предложения), Мангистауской области – 36%, г. Шымкенте и Атырауской области – по 35% в каждом регионе.

Вместе с тем дисбаланс квалификаций на рынке труда также отражается на вакансиях и резюме на ЭБТ. Так, большая часть спроса на рынке была на специалистов средней квалификации (52% от всех вакансий), в то время как предложение было все больше из числа неквалифицированных соискателей (45%). В целом 25% вакансий были предназначены для высококвалифицированных специалистов и 23% для низкоквалифицированных или без квалификации, а среди соискателей только 32% предложений было от специалистов со средней квалификацией и 23% среди высококвалифицированных.

Если рассматривать заработные платы, то наиболее высокие ожидания (в среднем от 500 тыс тенге в месяц) отмечались среди соискателей на руководящие позиции, а именно финансового директора, руководителя продаж, начальника отдела по маркетингу и сбыту продукции, директора департамента, советника руководителя или генерального директора. Между тем, со стороны спроса такой уровень оплаты труда предлагался не для управляющих должностей, а для высококвалифицированных системных инженеров, главных инженеров и главных строителей.

Вместе с тем наиболее востребованными на рынке труда остаются медицинские сестры/братья, водители автомобилей, охранники, воспитатели, санитары(ки), бухгалтеры, заработная плата которых варьируется от 75,4 тыс тенге до 98,4 тыс тенге. К числу наиболее дефицитных профессий, где количество вакансий преобладает над количеством резюме, в январе можно отнести охранников, санитаров(к), помощников воспитателей, медицинских сестер/братьев, электромонтеров. В избытке же оказались квалифицированные социальные работники, юристы, делопроизводители, учителя физической культуры.

Отмечая потребность в неквалифицированном труде (которая все еще высока), стоит отметить резкое падение спроса на подсобных рабочих, количество вакансий для которых сократилось в семь раз с 20,7 тыс вакансий в декабре прошлого года до 2,8 тыс в январе текущего года.

Таким образом, на фоне общего сокращения вакантных мест и увеличения резюме соискателей в январе на рынке наблюдается как дисбаланс навыков, так и зарплатных ожиданий соискателей.