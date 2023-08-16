В Казахстане в пилотном режиме запустили Единую базу дорожно-строительных материалов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет автомобильных дорог МИИР РК рекомендовал дорожникам и проектировщикам ознакомиться и опробовать в работе новую отраслевую информационную систему, передает МИА «Казинформ».

В Казахстанском дорожном научно-исследовательском институте завершили процесс создания Единой базы дорожно-строительных материалов и новых технологий. IT-разработка одобрена Комитетом автомобильных дорог МИИР РК и запущена в эксплуатацию в пилотном режиме.

На днях комитет рекомендовал АО «НК «КазАвтоЖол», Национальному центру качества дорожных активов, ассоциации проектировщиков, а также подрядным организация и другим заинтересованным лицам ознакомиться с новой отраслевой информационной системой по ссылке www.rcmbase.kz.

В соответствующем обращении КАД подчеркнуто, что при среднем и капитальном ремонте, строительстве и реконструкции автодорог, а также при разработке ПСД проектировщикам и строителям необходимо учитывать и использовать стройматериалы и технологии, а также материалы карьеров, битумных и асфальтных заводов, представленные в Единой базе ДСМ и НТ.

«Единая база – собственная разработка КаздорНИИ. Работы начались в конце прошлого года. Этот проект был предложен как эффективный механизм, отвечающий задачам по улучшению качества дорог. Современный цифровой продукт позволил систематизировать использование стройматериалов и технологий дорожного строительства, сделать проектирование дорог прозрачным и более качественным. Минимизируются риски, связанные с человеческим фактором», говорит руководитель отдела дорожно-строительных материалов и новых технологий АО «КаздорНИИ» Салтанат Ашимова.

По ее словам, стройматериалы и технологии попадают в Единую базу ДСМ и НТ после многоэтапного процесса проверки их свойств и качеств.

Так, новые технологии и материалы вначалепроходят апробацию в лабораторных условиях и двухлетний цикл дорожных испытаний в разных климатических регионах. Результаты проверки изучаются Техническим советом по внедрению и освоению новых технологий и материалов, в который входят эксперты дорожного строительства, ученые, проектировщики и представители общественных организаций. В случае одобрения каждая позиция получает рейтинг и рекомендацию к применению на тех или иных дорогах.

На сегодняшний день проведено четыре заседания Технического совета. Коллегиальный орган отраслевых организаций изучил более 50 инноваций, из которых половина внесена в реестр со статусом апробированных и разрешенных к использованию в конкретных регионах Казахстана.

Тоже самое касается традиционных дорожно-строительных материалов. Сейчас все подрядчики стараются использовать щебень из самого ближайшего к объекту карьера. Это выгодно, так как сокращаются затраты на перевозку материала и техники. Но, часто не берутся в расчет физические свойства щебня - прочность, морозостойкость, плотность и т.д. Это приводит к деформации дорог по истечению гарантийного периода.

«Мы делаем ревизию всех карьеров, которые есть в стране, и проводим лабораторный анализ отобранных на них проб. На основе этих данных в Единой базе создана онлайн-карта ближайших рекомендуемых месторождений щебня, гравия и песка. Она сэкономит строителям и проектировщикам время без вреда для качества дорог. На протяжении года мы посетилидействующие карьеры Алматинской, Жетысуской, Туркестанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей для актуализации сведений об их мощностях, а также сбора и испытаний проб. По результатам исследований были определены области применения дорожно-строительных материалов в различных слоях дорожного покрытия, включая поверхностную обработку, покрытие и основание», заведующая исследовательской лаборатории Алматинского филиала АО «КаздорНИИ» Галия Асанова.

Единая база должна заметно поменять подходы к строительству дорог. Подрядчики и проектировщики смогут быстро находить на сайте системы ближайшие к объекту строительства карьеры, асфальтные и битумные заводы, и сразу же видеть их качественные сведения. Использование базы облегчит строительство и увеличит скорость проектирования дорог, а прозрачность данных будет содействовать повышению качества их строительства.

Стоит отметить, что база будет постоянно обновляться по мере появления новых материалов и технологий, изменений в работе карьеров и заводов, а также с учетом климатических изменений и поступающих от пользователей предложений.

Владельцем информационной системы будет Комитет автодорог МИИР. Он будет формировать и вести ее, осуществлять механизм реализации. При этом институт продолжит заниматься наполнением. Кроме того, государственный дорожный научно-исследовательский институт наделен функционалом по внедрению новых технологий в дорожную отрасль республики.