В Казахстане ужесточили наказание за браконьерство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ужесточено уголовное законодательство за браконьерство. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будут введены меры по конфискации оружия, транспорта и имущества браконьеров. Незаконная охота, незаконная рыболовство должны быть переведены из категории «проступок» в категорию «преступление средней тяжести». То есть даже за однократное браконьерство, которое не повлекло значительного ущерба и когда не пострадали краснокнижные животные, можно получить лишение свободы. В действующем законодательстве за такое преступление предусмотрено 40 суток ареста», - сказал представитель Генпрокуратуры на пресс-конференции в СЦК.

В своей речи он отметил, что предлагается ужесточить наказание за систематическое браконьерство, незаконную охоту с причинением значительного ущерба, добычу редких видов животных и рыб. Данные преступления переходят в категорию тяжких преступлений, где мера наказания предусматривает заключение до шести лет лишения свободы. За совершение браконьерства в составе ОПГ предусмотрено лишение свободы до 10 лет.

«Отдельным составом предусмотрена ответственность за незаконную добычу и уничтожение сайгаков. Вводится ответственность за применение насилия и посягательство на жизнь государственного инспектора по охране животного мира наравне с ответственностью за такие же деяния по отношению к сотруднику правоохранительных органов»,- отметил М. Ахметжанов.