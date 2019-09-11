Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    В Казахстане ужесточили наказание за браконьерство

    11 Сентября 2019, 16:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ужесточено уголовное законодательство за браконьерство. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будут введены меры по конфискации оружия, транспорта и имущества браконьеров. Незаконная охота, незаконная рыболовство должны быть переведены из категории «проступок» в категорию «преступление средней тяжести». То есть даже за однократное браконьерство, которое не повлекло значительного ущерба и когда не пострадали краснокнижные животные, можно получить лишение свободы. В действующем законодательстве за такое преступление предусмотрено 40 суток ареста», - сказал представитель Генпрокуратуры на пресс-конференции в СЦК.

    В своей речи он отметил, что предлагается ужесточить наказание за систематическое браконьерство, незаконную охоту с причинением значительного ущерба, добычу редких видов животных и рыб. Данные преступления переходят в категорию тяжких преступлений, где мера наказания предусматривает заключение до шести лет лишения свободы. За совершение браконьерства в составе ОПГ предусмотрено лишение свободы до 10 лет.

    «Отдельным составом предусмотрена ответственность за незаконную добычу и уничтожение сайгаков. Вводится ответственность за применение насилия и посягательство на жизнь государственного инспектора по охране животного мира наравне с ответственностью за такие же деяния по отношению к сотруднику правоохранительных органов»,- отметил М. Ахметжанов.

    Автор:

    Айгерим Ансаганова

    Генпрокуратура
    Новости по теме
    Новости по теме
    Марала незаконно отстрелили в СКО
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков