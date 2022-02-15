Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    В Казахстане ужесточат требования к деятельности уполномоченных экономических операторов

    15 Февраля 2022, 15:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе исполнения поручений Главы государства, рассказал заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По исполнению поручений Главы государства со стороны финансово-экономического блока Правительства хотелось бы отметить следующее. Министерством национальной экономики проводится тщательный анализ по тарифам и комиссиям, взимаемыми различными монопольными операторами и посредниками», - сказал Быхыт Султанов.

    Министр добавил, что по итогам выработанные предложения будут внесены на рассмотрение Правительства.

    «Также проводится работа по законодательному закреплению пересмотра системы межбюджетных отношений, предусматривающую расширение финансовой самостоятельности регионов», - проинформировал Бахыт Султанов.

    Было отмечено, что в рамках реформирования НПП «Атамекен» прорабатываются меры по усилению поддержки и защиты субъектов малого бизнеса.

    Исполнение данных мер Министерством нацэкономики взято на особый контроль.

    «Министерством финансов принимаются меры по реформированию бюджетного планирования с полной оцифровкой его процессов, а также по разработке методики анализа социально-экономического эффекта государственных расходов. Также выработаны предложения по законодательному ужесточению требований к деятельности уполномоченных экономических операторов», - добавил Бахыт Султанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК Миннацэкономики
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    21 млрд долларов тратит Казахстан на импорт потребительских товаров
    3,6 тысячи казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    3 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    4 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви