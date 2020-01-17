В Казахстане увеличивается число адвокатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане увеличилось число адвокатов. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на брифинге по итогам расширенного заседания коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, адвокатов еще недостаточно. Я приведу цифры, если в Англии на одного адвоката приходится - 800 человек населения, в России – 1900, то у нас до принятия закона (об адвокатской деятельности и юридической помощи) в среднем 3900 человек населения на одного адвоката приходилось. Всего было 4 700 адвокатов», - сказал Марат Бекетаев.

Он также добавил, что в этой связи и наблюдается плохое качество предоставления государством бесплатных адвокатов для защиты нуждающихся слоев населения.

«Что это означает? Человек ищет адвоката, он находит его, но там где дефицит - качество низкое, и нагрузка большая на этих адвокатов. Соответственно, один из клиентов адвокатуры – это государство, когда нужно нанимать для граждан, которые не могут сами себе оплатить, в том числе государство сталкивается с этим дефицитом, то есть нанимают только тех адвокатов, которые есть в наличии», - пояснил Марат Бекетаев.

Глава Минюста добавил, что после принятия закона об адвокатской деятельности и юридической помощи ситуация улучшилась.

«После принятие закона численность адвокатов резко увеличилась. С момента принятия закона плюс 800 адвокатов, это сравнимо с цифрами восьми лет до принятия закона. Сейчас у нас улучшается обстановка - больше адвокатов, и они начинают конкурировать между собой», - подчеркнул Марат Бекетаев.