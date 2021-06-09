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    В Казахстане увеличивается численность поголовья скота и птицы

    9 Июня 2021, 15:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стабильными темпами увеличивается численность поголовья скота и птицы. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, поголовье крупного рогатого скота по итогам 2020 года составило 7,8 млн голов, что на 5,6% больше, чем в 2019-м, поголовье овец и коз увеличилось на 4,7%, лошадей – на 10,1%, верблюдов – на 5,2%. Соответственно увеличивается производство животноводческой продукции: мяса – на 4,3% и молока – на 3,2%.

    «В рамках импортозамещения животноводческой продукцией в прошлом году в стране запущено 48 новых молочно-товарных ферм, что позволило увеличить загруженность молзаводов до 77%, а объем переработки молока довести до 1,8 млн тонн», - сказал Сапархан Омаров.

    Отмечено, что было введено 3 мясокомбината. Благодаря этому удалось увеличить объем переработки мяса со 151 до 166 тыс. тонн.

    «Дополнительно к этому запущены 8 птицефабрик. В результате объем производства мяса птицы в организованных хозяйствах в прошлом году увеличился с 222,7 до 235,3 тыс. тонн», - добавил глава МСХ.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство Общество
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