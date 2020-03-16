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В Казахстане увеличилось производство мяса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане увеличилось производство мяса. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Производство мяса в убойном весе за 2019 год увеличилось на 5,8% и составило 1,1 млн. тонн. Увеличение производства мяса обусловлено ростом поголовья сельхозживотных», - сказал Сапархан Омаров.
По данным Минсельхоза, за последние 5 лет поголовье крупнорогатого скота увеличилось на 23,3% и составило 7,4 млн голов, по мелкому рогатому скоту поголовье составило 19,1 млн. голов, рост на 6,6%, лошадей – 2,8 млн. голов рост на 45,8%.
«Меняется структура отрасли, если в 2014 году доля поголовья КРС в организованных хозяйствах составляла всего 35,1%, то сейчас – 44,9%. В целом обеспеченность по мясу составляет более 85%. При этом, по так называемому «красному мясу» (говядина, баранина, конина и свинина) доля импорта не превышает 5 % от общего потребления. Завозится только замороженное мясо для переработки», - пояснил Сапархан Омаров.
Исключение, по его словам, составляет мясо птицы, по нему доля импорта во внутреннем потреблении составляет 44,7%.
В целом по классификации ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН) считается, что продовольственная безопасность обеспечивается, когда потребление на 80% обеспечивается за счет отечественного производства.
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