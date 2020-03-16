+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 16 °С
USD 405.46 EUR 452.62
RUB 5.58 CNY 58.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане увеличилось производство мяса

16 Марта 2020 11:10
Поделиться:
В Казахстане увеличилось производство мяса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане увеличилось производство мяса. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Мясо без ветеринарных справок привез на рынок житель СКО
Туркестанская область будет поставлять в Узбекистан трансформаторное оборудование и мясо Туркестанская область - лидер в республике по экспорту мяса Первая партия казахстанской говядины поступила на рынок Пекина

«Производство мяса в убойном весе за 2019 год увеличилось на 5,8% и составило 1,1 млн. тонн. Увеличение производства мяса обусловлено ростом поголовья сельхозживотных», - сказал Сапархан Омаров.

По данным Минсельхоза, за последние 5 лет поголовье крупнорогатого скота увеличилось на 23,3% и составило 7,4 млн голов, по мелкому рогатому скоту поголовье составило 19,1 млн. голов, рост на 6,6%, лошадей – 2,8 млн. голов рост на 45,8%.

«Меняется структура отрасли, если в 2014 году доля поголовья КРС в организованных хозяйствах составляла всего 35,1%, то сейчас – 44,9%. В целом обеспеченность по мясу составляет более 85%. При этом, по так называемому «красному мясу» (говядина, баранина, конина и свинина) доля импорта не превышает 5 % от общего потребления. Завозится только замороженное мясо для переработки», - пояснил Сапархан Омаров.

Исключение, по его словам, составляет мясо птицы, по нему доля импорта во внутреннем потреблении составляет 44,7%.

В целом по классификации ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН) считается, что продовольственная безопасность обеспечивается, когда потребление на 80% обеспечивается за счет отечественного производства.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Минсельхоз,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив