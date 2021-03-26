В Казахстане увеличили зарплату судебных медиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 45% увеличена заработная плата судебных медиков в Казахстане. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате долгосрочной работы с заинтересованными госорганами принято постановление Правительства, предусматривающее дополнительные выплаты за условия труда и уплату пенсионных взносов за счет средств работодателя для отдельных категорий медицинских работников. Это привело к увеличению заработной платы от 30 до 45%»,- сказал Марат Бекетаев.

По данным ведомства, на данные цели из республиканского бюджета ежегодно будут выделяться около 500 млн тенге.

Как заявил Марат Бекетаев, министерство на достигнутом останавливаться не собирается. В целях увеличения оплаты труда медицинским работникам в соответствии с поручением Главы государства, данного на III заседании Национального совета общественного доверия от 27 мая 2020 года, прорабатывается вопрос по повышению заработной платы врачам с увеличением к 2023 году до 2,5 раза.

«В общей сложности поэтапное увеличение заработной платы будет касаться 1166 медицинских работников органов судебных экспертиз», - сказал глава ведомства.

Вместе с тем стоит отметить, что в Центре судебных экспертиз уже внедрена система оценки итогов работы сотрудников по факторно-балльной шкале и выплаты бонусов по результатам эффективности трудоспособности, что способствует улучшению социальных условий работника.