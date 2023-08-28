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    В Казахстане увеличили на 70% количество грантов на подготовку в резидентуре

    28 Августа 2023, 08:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2023 году количество грантов на подготовку в резидентуре увеличено на 70% – с 1500 до 2500, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

    Специалисты будут подготовлены по 47 направлениям послевузовского медицинского образования, из них основные:

    Акушерство и гинекология – 214

    Анестезиология и реаниматология – 200

    Неонатология – 119

    Терапия – 115

    Общая хирургия – 98

    Неврология – 92

    Психиатрия – 88

    Оториноларингология – 83

    Кардиология – 78

    Офтальмология – 66

    Инфекционные болезни – 63

    Травматология-ортопедия – 62

    Эндокринология – 55

    Остальные – 1167

    Напомним, Президент К. Токаев в своем Послании народу Казахстана сообщил, что в течение трех лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Вузы Минздрав РК Здравоохранение Миннауки и высшего образования РК
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