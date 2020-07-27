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    В Казахстане увеличилась численность крупного и мелкого рогатого скота

    27 Июля 2020, 18:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане увеличилась численность крупного и мелкого рогатого скота. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Нурбек Даирбеков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За первое полугодие 2020 года численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств увеличилась на 4,5% до 9 030,9 тыс. голов, мелкого рогатого скота (овец и коз) на 2% до 25 млн голов», - сказал Нурбек Даирбеков.

    Общая посевная площадь сельхозкультур, по его словам, в текущем году составила 22,5 млн га, что больше на 238 тыс. га уровня предыдущего года.

    «Согласно оперативным данным областей увеличены площади под кормовые культуры на 308,6 тыс. га, масличные – 142 тыс. га, бахчевые – на 7,4 тыс. га, овощные – на 3,9 тыс. га, картофеля – на 2,5 тыс. га. К примеру: по картофелю производство 2019 года составило - 3 912 тыс. тонн и обеспеченность составила – 106,9 %. Прогнозный валовый сбор текущего года - 3 980 тыс. тонн, увеличение на 1,7 %», - пояснил Нурбек Даирбеков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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