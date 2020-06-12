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    В Казахстане увеличат собираемость налогов

    12 Июня 2020, 16:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены увеличить собираемость налогов до 25% к ВВП в 2025 году. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК.

    «Цели и задачи Министерства ориентированы на реализацию стратегических задач и поручений по устойчивому развитию экономики, повышению реального благосостояния казахстанцев и цифровизации. Нашими приоритетами являются увеличение собираемости налогов до 25% к ВВП в 2025 году, соблюдение долговых ограничений, повышение эффективности бюджетных расходов и упрощение бюджетных процедур», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Министр добавил, что в рамках обеспечения сбалансированности бюджета за 2019 год по всем уровням бюджета планы по доходам перевыполнены.

    Государственный бюджет – на 101,2%, республиканский бюджет – 100,6% и местные бюджеты – на 103%.

    Доходы госбюджета составили 9,7 трлн. тенге или на 119 млрд. тенге больше запланированного.

    При этом, в республиканский бюджет поступило 7,1 трлн. тенге, что на 43 млрд. тенге больше плана и на 1 трлн. 276 млрд. тенге больше, чем в 2018 году.

    Рост доходов республиканского бюджета обеспечен за счет: улучшения налогового и таможенного администрирования и их цифровизации на 916 млрд. тенге (цифровизация - 524 млрд. тенге, налоговое и таможенное администрирование 392 млрд. тенге); роста экономики и цен на основные экспортные товары на 359 млрд. тенге.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК Налоги
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