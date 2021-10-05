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    В Казахстане увеличат количество грантов по программе «Серпін»

    5 Октября 2021, 15:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о промежуточных результатах реализации программы «Серпін», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году по проекту «Серпін» завершили обучение в организациях высшего и послевузовского образования 2 653 человек. В результате реализации программы «Серпін» с 2018 по 2021 годы выпуск составил 7707 человек, из них трудоустроено 5526 человек (71,7%). За 2018-2019 учебный год выпуск - 931 человек, из них трудоустроено - 875 человек (93,9%). За 2019-2020 учебный год выпуск - 4123 человека, из них трудоустроено - 3238 человек (78,5%). В 2020- 2021 учебном году выпуск - 2653 человека, из них трудоустроено - 1413 человек (53,2%)», - написал Ералы Тугжанов в ответ на депутатский запрос.

    По его словам, проводится соответствующая работа по дальнейшему трудоустройству выпускников проекта.

    «Подготовка кадров осуществляется по педагогическим, техническим и сельскохозяйственным специальностям. Квота приема для участников проекта составляет 10% от общего объема государственного образовательного заказа (далее-госзаказ). На 2021-2024 годы утвержден госзаказ на подготовку кадров по программе «Серпін» на базе вузов в объеме 20 624 грантов (ППРК от 20 апреля 2021 года №253)», - отметил зампремьера.

    «Кроме того, в рамках реализации Дорожной карты по исполнению Предвыборной программы партии Nur Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» госзаказ на программу «Серпін» будет увеличен еще на 2000 грантов к 2025 году по педагогическим направлениям подготовки», - добавил Е. Тугжанов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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