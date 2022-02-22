В Казахстане увеличат количество авиарейсов и поездов в курортные зоны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Увеличить количество авиарейсов и поездов в курортные зоны в предстоящий туристический сезон поручил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ключевое значение имеет доступная комфортная туристическая логистика. Учитывая большой спрос на авиа и ж/д транспорт в преддверии туристического сезона, необходимо обеспечить полную потребность населения в данном вопросе», - сказал Ералы Тугжанов на коллегии Министерства культуры и спорта РК по вопросам развития туризма.

Вице-премьер отметил, что это касается и курортных зон.

«В связи с этим Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с Министерством культуры и спорта и акиматами областей, АО НК «КТЖ» необходимо проработать вопрос обеспечения ежедневного курсирования поездов из столицы в город Алматы, курортные зоны, на Алаколь с увеличением количества подвижного состава. Также поручаю проработать вопрос увеличения количества авиарейсов в аэропорты городов Актау, Туркестан, Ушарал, село Урджар», - добавил Ералы Тугжанов.