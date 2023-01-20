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    В Казахстане усилят контроль за незаконным вывозом ГСМ

    20 Января 2023, 17:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики принять решительные меры по усилению контроля и пресечению незаконного вывоза топлива из страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.

    В обсуждении приняли участие министр энергетики Болат Акчулаков, председатели правлений фонда «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев и АО НК «КазМунайГаз» – Магзум Мирзагалиев, заместитель председателя Комитета национальной безопасности – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов и другие.

    Участники рассмотрели текущую ситуацию на рынке ГСМ и эффективность действующих механизмов регулирования. На границе фиксируются попытки незаконного вывоза дизельного топлива и бензина под видом других нефтепродуктов (мазут, печное топливо, растворители).

    Премьер-Министр поручил Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами принять решительные меры по усилению контроля и пресечению незаконного вывоза топлива из страны, особенно в период проведения весенне-полевых работ.

    На заседании также обсудили ряд других актуальных вопросов нефтегазовой отрасли.

    Ранее Премьер-Министр РК поручал организовать полный охват АЗС цифровой системой учета отпуска ГСМ.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Правительство РК Премьер-министр РК Энергетика Алихан Смаилов Топливо
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