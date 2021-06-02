В Казахстане усиливают контроль за строительством

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересматривается система госконтроля и приемки строительных объектов в эксплуатацию. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большое нарекание у населения вызывает качество возводимых объектов, в том числе жилья. В данном направлении министерством полностью пересматривается система госконтроля и приемки объектов в эксплуатацию. Этап строительства будет усилен более жестким механизмом контроля, в том числе с обязательным участием ГАСК в приемке объектов для подтверждения готовности объекта к эксплуатации», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи перед населением.

Кроме того, по словам министра, планируется в проектировании и строительстве введение института саморегулирования.

«Рынок теперь будет сам оценивать и допускать те компании, которые соответствуют и обладают всеми необходимыми ресурсами для получения качественных показателей. Государство будет контролировать непосредственно саморегулируемые организации», - пояснил Бейбут Атамкулов.

Ранее сообщалось, что до 2025 года в Казахстане планируют построить 103 млн. кв. м жилья.