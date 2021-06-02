РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:16, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    В Казахстане усиливают контроль за строительством

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересматривается система госконтроля и приемки строительных объектов в эксплуатацию. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Большое нарекание у населения вызывает качество возводимых объектов, в том числе жилья. В данном направлении министерством полностью пересматривается система госконтроля и приемки объектов в эксплуатацию. Этап строительства будет усилен более жестким механизмом контроля, в том числе с обязательным участием ГАСК в приемке объектов для подтверждения готовности объекта к эксплуатации», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи перед населением.

    Кроме того, по словам министра, планируется в проектировании и строительстве введение института саморегулирования.

    «Рынок теперь будет сам оценивать и допускать те компании, которые соответствуют и обладают всеми необходимыми ресурсами для получения качественных показателей. Государство будет контролировать непосредственно саморегулируемые организации», - пояснил Бейбут Атамкулов.

    Ранее сообщалось, что до 2025 года в Казахстане планируют построить 103 млн. кв. м жилья.


    Теги:
    Главная Строительство ЖКХ
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:01
    Что и на сколько подорожало в Казахстане
    Сегодня, 17:00
    Италия вплотную займется мигрантами, притворяющимися детьми
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!