В Казахстане учреждена награда за вклад в развитие сферы энергосбережения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Награда за вклад в развитие сферы энергосбережения впервые учреждена в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Торжественное вручение десяти наград состоялось в рамках II Международного Форума Энергосбережения 29 ноября в городе Нур-Султан.

Первыми обладателями награды стали исполнительный директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Асет Исекешев, аким Павлодарской области Болат Бакауов, депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау, генеральный директор АО «КазАзот» Арман Маулешев , директор департамента технического регулирования Евразийской экономической комиссии Тимур Нурашев, менеджер проекта ПРООН Сырым Нургалиев, заместитель председателя правления АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения» Олжас Алибеков, президент ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Энергоаудиторов» Даурен Токбаев, заместитель управляющего директора «Норт Каспиан Оперэйтинг компани Н.В» Ермек Марабаев и региональный представитель центра Государственного Энергетического Реестра по ВКО Таумурат Лукпанов.

Награды удостаиваются работники сферы энергосбережения, а также лица, внесшие большой личный вклад в развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности, за выдающиеся разработки в области эффективного использования энергетических ресурсов. А также за высокие достижения в подготовке и повышении квалификации кадров, за личный вклад в совершенствование законодательной базы Республики Казахстан в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Наградой отмечаются и многолетний добросовестный труд в сфере развития энергосбережения и достижения по популяризации энергосберегающего поведения среди населения Казахстана.

Нагрудной знак «Энергия үнемдеу саласына қосқан үлесі үшін» был включен в перечень ведомственных наград 8 ноября в 2019 году, согласно постановлению правительства РК.































