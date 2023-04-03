Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    В Казахстане третью неделю фиксируется снижение цен на социально значимые продукты

    3 Апреля 2023, 10:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Устойчивый трехнедельный тренд снижения цен зафиксирован на 6 видов продуктов: крупу гречневую, картофель, морковь, лук, капусту, сахар. Таким образом меры Правительства по разбронированию овощей из стабфондов и сформированных запасов регионов дают положительный эффект в наступившем межсезонье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

    Сегодня итоги ценовой ситуации за неделю на социально значимые продукты питания и меры по стабилизации цен обсудили на совещании под председательством исполняющего обязанности заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина.

    «За текущую неделю снизились цены на крупу гречневую на 1,3%, сахар – на 0,8%, лук – на 0,3% и картофель – на 0,7%. На этой неделе наблюдается снижение цен на масло подсолнечное на 1,1% в трех регионах: городе Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях», — отметил и.о. председателя Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков.

    Кроме того, по данным Ассоциации переработчиков масличных культур, по сравнению с октябрем-ноябрем 2022 года снизились цены на подсолнечный шрот/жмых до 30%, на подсолнечное масло в сравнении с ноябрем прошлого года – до 19%. Сейчас отпускные цены отечественных маслозаводов на литр подсолнечного рафинированного масла находятся в диапазоне 630-680 тенге.

    Продолжается тенденция снижения цен в Мангистауской области. Кроме того, положительный ценовой тренд на этой неделе зафиксировали и в Западно-Казахстанской области (-0,1%). Здесь значительно снизились цены на лук (-2,9%) и сахар (-3,8%). Стабилизировались цены в Северо-Казахстанской области.

    Результативность демонстрирует работа региональных комиссий по выявлению посреднических схем.

    «В результате анализа электронных счетов-фактур Комитет торговли выявил посредническую схему двух индивидуальных предпринимателей, получивших льготный займ в СПК «Шымкент». Путем создания дополнительного посредничества они реализовывали продукцию по завышенной цене друг другу. В конечном счете до потребителя продукция доходила значительно дороже. Все материалы переданы в территориальные департаменты для проработки», — отметил Айдар Абилдабеков.

    Вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек информировал о результатах разбронирования овощей в регионах и объемах запасов. При потребности в картофеле до конца апреля в объеме 29,9 тысячи тонн обеспеченность этим овощем в 18 регионах составляет от 90% и выше, в остальных – от 69%. При потребности в моркови до конца апреля т.г. в 6,8 тысячи тонн обеспеченность запасами составляет от 100% и выше, за исключением Карагандинской области (69%). Капустой обеспечены в объеме менее 50% два региона (Жамбылская и Кызылординская области), у всех остальных – свыше. По луку запасы всех регионов превышают планку в 50%.

    «Мы видим результаты товарных интервенций и должны продолжить эту работу до поступления раннего урожая. Кроме того, необходимо пересмотреть типовые правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, увеличив финансирование форвардного закупа продтоваров до 70%, а по оборотным схемам снизить до 30%. Таким образом благодаря форвардным закупкам, у нас будет гарантированный объем запасов продуктов, который позволит влиять на стабилизацию цен на рынке», — подчеркнул Серик Жумангарин.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Экономика Цены и тарифы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Если бы не меры, предпринятые Правительством, ситуация была бы хуже – Наталья Годунова  о критике Кабмина
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами