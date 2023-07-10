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    В Казахстане страховые компании будут получать материалы о ДТП онлайн

    10 Июля 2023, 11:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел РК упростило процедуру получения сведений о ДТП страховыми компаниями. Отныне страховые компании в режиме онлайн будут видеть материалы о ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «МВД совместно с Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры и АО «Государственное кредитное бюро» реализовало онлайн-передачу материалов о ДТП страховым компаниям для страховых выплат. Ежегодно сотни тысяч граждан для получения копий материалов о ДТП сначала обращались в полицию, потом предоставляли документы в страховые компании, тем самым тратили на это много времени. Сейчас весь этот процесс автоматизирован благодаря интеграции баз данных полиции, прокуратуры и страховых компаний», - рассказала на брифинге представитель МВД Шугыла Турлыбек.

    То есть, при дорожно-транспортном происшествии после составления сотрудником полиции протокол сразу будет попадать в базу, где проходит проверку.

    Затем он автоматически передается в суд и параллельно в страховую компанию. Гражданину только необходимо обратиться в страховую компанию для произведения оценки причиненного ущерба и ждать SMS с приглашением в суд.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ДТП Страхование МВД РК
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