В Казахстане страховые компании будут получать материалы о ДТП онлайн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел РК упростило процедуру получения сведений о ДТП страховыми компаниями. Отныне страховые компании в режиме онлайн будут видеть материалы о ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«МВД совместно с Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры и АО «Государственное кредитное бюро» реализовало онлайн-передачу материалов о ДТП страховым компаниям для страховых выплат. Ежегодно сотни тысяч граждан для получения копий материалов о ДТП сначала обращались в полицию, потом предоставляли документы в страховые компании, тем самым тратили на это много времени. Сейчас весь этот процесс автоматизирован благодаря интеграции баз данных полиции, прокуратуры и страховых компаний», - рассказала на брифинге представитель МВД Шугыла Турлыбек.

То есть, при дорожно-транспортном происшествии после составления сотрудником полиции протокол сразу будет попадать в базу, где проходит проверку.

Затем он автоматически передается в суд и параллельно в страховую компанию. Гражданину только необходимо обратиться в страховую компанию для произведения оценки причиненного ущерба и ждать SMS с приглашением в суд.