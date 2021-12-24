Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В Казахстане стартует предновогодняя благотворительная акция «Елбасы жылуы»

    24 Декабря 2021, 20:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поддержать продуктовыми наборами около 800 семей – такова главная задача предновогодней благотворительной акции «Елбасы жылуы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Нурсултана Назарбаева.

    Акция пройдет в Алматинской области, в городах Нур-Султан, Алматы (27-28 декабря) и в городе Туркестан (29 декабря). Ею будут охвачены малообеспеченные и многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями.

    Каждая семья в рамках акции получит от организаторов - Фонда Нурсултана Назарбаева, Гуманитарного фонда «Дегдар» продукты весом 120 кг. Продовольственные наборы состоят из муки, картофеля, фруктов, риса, гречки, чая, сахара, подсолнечного масла и сладостей к Новому году.

    - Наш народ всегда отличался своим милосердием. И это качество особенно проявляется в непростые периоды. Пандемия COVID-19 еще раз показала, что в нашем обществе очень много неравнодушных людей, готовых помочь нуждающимся. По инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в этом году нами уже в третий раз реализовывается акция «Елбасы жылуы». Благодаря проведению предыдущих двух акций помощью было охвачено свыше 1300 семей из разных регионов страны, - поделился информацией заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Әлкей Марғұланұлы.

    Директор Гуманитарного фонда «Дегдар» Лаура Ахметова говоря о значимости акции, призвала казахстанцев также участвовать в благотворительности: «Мы благодарны нашим партнерам, в том числе членам волонтёрского движения LIDER KZ, за поддержку в организации акции – в составлении списков нуждающихся, оказании адресной помощи. Очень важно, когда добрые начинания находят позитивный отклик. Мы поздравляем казахстанцев с наступающим Новым годом и призываем всех соотечественников творить добро, поддерживая тех, кто нуждается в помощи».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Благотворительность Общество Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    17 млн тенге собрали предприниматели для пострадавших при пожаре в области Абай
    Freedom Holding Corp. и Semey Cement окажут финансовую поддержку семьям погибших при пожаре в области Абай
    Объявлен сбор средств для помощи пострадавшим от пожара в области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане