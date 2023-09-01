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    В Казахстане стартует кампания прикрепления к медицинским организациям

    1 Сентября 2023, 09:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 15-го сентября текущего года стартует ежегодная кампания прикрепления к поликлиникам. Проходить она будет в течение двух месяцев и продлится до 15 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФОМС.

    Прикрепившись к организации первичной медико-санитарной помощи в период кампании, граждане начнут получать медицинскую помощь в ней с 1 января 2024 года.

    Чтобы врач мог наблюдать за здоровьем прикрепленных пациентов, рекомендуется выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту проживания.

    При наличии ЭЦП прикрепиться к поликлинике можно на портале электронного правительства www.e.gov.kz. Для этого в разделе «здравоохранение» необходимо выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Как только все поля будут заполнены, информация о пациенте автоматически поступит в поликлинику. Если все манипуляции были проделаны верны, обратившемуся придет уведомление о прикреплении, подтверждённое электронно-цифровой подписью медицинского учреждения.

    Альтернативно в организации ПМСП эта услуга предоставляется (наличие ЭЦП не требуется):

    - пенсионерам;

    - инвалидам;

    - опекунам, назначенным по закону инвалиду с детства;

    - опекунам или попечителям;

    - патронатным воспитателям;

    - осужденным, отбывающим наказание в колониях;

    - студентам;

    - студентам, обучающимся в медресе;

    - военнослужащим срочной службы;

    - детям, родившимся в иностранных государствах;

    - людям, которые оформляют прикрепление по доверенности.

    При обращении в поликлинику этим контингентам населения необходимо предоставить следующие документы:

    - пенсионерам – пенсионное удостоверение;

    - инвалидам – пенсионное удостоверение либо выписка из акта освидетельствования медико-социальной экспертизы;

    - опекунам, назначенным по закону инвалиду с детства (физические лица данной категории могут быть и совершеннолетними), а также опекунам или попечителям, патронатным воспитателям и другим заменяющим их лицам, осуществляющим в соответствии с законодательством РК заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка (законные представители) – решение суда либо иной документ, подтверждающий опекунство, попечительство и т.д.;

    - осужденным, отбывающим наказание в колониях, военнослужащим – протокол комиссии по рассмотрению вопросов регистрации прикрепления (открепления) населения к ПМСП в ИС «РПН», созданной приказом первого руководителя Государственных учреждений «Управление здравоохранение» регионов;

    - студентам (дети до 18 лет), а также обучающимся в медресе (дети до 18 лет) – официальное обращение ректора высшего учебного заведения в ПМСП и протокол комиссии между учебным заведением и ПМСП;

    - детям, родившимся за пределами РК – документ, подтверждающий рождение в иностранном государстве;

    - людям, которые оформляют прикрепление по доверенности – доверенность.

    Услуга оказывается с момента сдачи документов в течение одного рабочего дня. При этом запрос на прикрепление принимается за два часа до окончания работы, то есть до 18.00 часов вечера в рабочие дни и до 12.00 часов дня в субботу.

    Отказать в прикреплении могут в следующих случаях:

    Напомним, что кампания по прикреплению – не единственная возможность поменять поликлинику. Сделать это можно один раз в год по праву свободного выбора, а также в случае, если человек поменял место постоянного или временного проживания, работы или учебы, выехал за пределы города более чем на один месяц или, если поликлиника, куда он относился, была реорганизована или ликвидирована и т.д.

    Отмечаем, что кампания по прикреплению проводится только среди медицинских организаций, зарегистрированных в Базе данных субъектов здравоохранения и претендующих на оказание медицинских услуг по ГОБМП и ОСМС. Ознакомиться со списком доступных для прикрепления поликлиник можно на сайте Фонда www.fms.kz в разделе «Выбрать поликлинику».

    До 31 декабря этого года граждане продолжат обслуживаться в поликлинике, к которой прикреплялись ранее.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Страхование Здравоохранение
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