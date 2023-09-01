В Казахстане стартует кампания прикрепления к медицинским организациям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 15-го сентября текущего года стартует ежегодная кампания прикрепления к поликлиникам. Проходить она будет в течение двух месяцев и продлится до 15 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФОМС.

Прикрепившись к организации первичной медико-санитарной помощи в период кампании, граждане начнут получать медицинскую помощь в ней с 1 января 2024 года.

Чтобы врач мог наблюдать за здоровьем прикрепленных пациентов, рекомендуется выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту проживания.

При наличии ЭЦП прикрепиться к поликлинике можно на портале электронного правительства www.e.gov.kz. Для этого в разделе «здравоохранение» необходимо выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Как только все поля будут заполнены, информация о пациенте автоматически поступит в поликлинику. Если все манипуляции были проделаны верны, обратившемуся придет уведомление о прикреплении, подтверждённое электронно-цифровой подписью медицинского учреждения.

Альтернативно в организации ПМСП эта услуга предоставляется (наличие ЭЦП не требуется):

- пенсионерам;

- инвалидам;

- опекунам, назначенным по закону инвалиду с детства;

- опекунам или попечителям;

- патронатным воспитателям;

- осужденным, отбывающим наказание в колониях;

- студентам;

- студентам, обучающимся в медресе;

- военнослужащим срочной службы;

- детям, родившимся в иностранных государствах;

- людям, которые оформляют прикрепление по доверенности.

При обращении в поликлинику этим контингентам населения необходимо предоставить следующие документы:

- пенсионерам – пенсионное удостоверение;

- инвалидам – пенсионное удостоверение либо выписка из акта освидетельствования медико-социальной экспертизы;

- опекунам, назначенным по закону инвалиду с детства (физические лица данной категории могут быть и совершеннолетними), а также опекунам или попечителям, патронатным воспитателям и другим заменяющим их лицам, осуществляющим в соответствии с законодательством РК заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка (законные представители) – решение суда либо иной документ, подтверждающий опекунство, попечительство и т.д.;

- осужденным, отбывающим наказание в колониях, военнослужащим – протокол комиссии по рассмотрению вопросов регистрации прикрепления (открепления) населения к ПМСП в ИС «РПН», созданной приказом первого руководителя Государственных учреждений «Управление здравоохранение» регионов;

- студентам (дети до 18 лет), а также обучающимся в медресе (дети до 18 лет) – официальное обращение ректора высшего учебного заведения в ПМСП и протокол комиссии между учебным заведением и ПМСП;

- детям, родившимся за пределами РК – документ, подтверждающий рождение в иностранном государстве;

- людям, которые оформляют прикрепление по доверенности – доверенность.

Услуга оказывается с момента сдачи документов в течение одного рабочего дня. При этом запрос на прикрепление принимается за два часа до окончания работы, то есть до 18.00 часов вечера в рабочие дни и до 12.00 часов дня в субботу.

Отказать в прикреплении могут в следующих случаях:

- если была выявлена недостоверность документов, представленных пациентом для получения услуги;

- если было установлено, что обратившийся проживает (постоянно или временно) за пределами села, поселка, города и т.д., где находится объект здравоохранения, оказывающий ПМСП. Исключения составляют лица, которые проживают на приграничных территориях, и имеют право выбрать поликлинику на другой административно-территориальной единице;

- если количество прикрепленного населения на одного врача общей практики превышает 1700 человек, участкового терапевта – 2 200 человек, участкового педиатра – 500 детей от 0 до 6 лет, 900 детей от 0 до 14 лет;

- если отсутствует документ, подтверждающий законное представительство, в случае прикрепления детей и вышеуказанных лиц.

Напомним, что кампания по прикреплению – не единственная возможность поменять поликлинику. Сделать это можно один раз в год по праву свободного выбора, а также в случае, если человек поменял место постоянного или временного проживания, работы или учебы, выехал за пределы города более чем на один месяц или, если поликлиника, куда он относился, была реорганизована или ликвидирована и т.д.

Отмечаем, что кампания по прикреплению проводится только среди медицинских организаций, зарегистрированных в Базе данных субъектов здравоохранения и претендующих на оказание медицинских услуг по ГОБМП и ОСМС. Ознакомиться со списком доступных для прикрепления поликлиник можно на сайте Фонда www.fms.kz в разделе «Выбрать поликлинику».

До 31 декабря этого года граждане продолжат обслуживаться в поликлинике, к которой прикреплялись ранее.