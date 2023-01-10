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    В Казахстане стартовало январское ЕНТ

    10 Января 2023, 11:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня началось январское ЕНТ, которое продлится до 10 февраля. На участие в тестировании было подано около 125 тысяч заявлений. Прием заявок осуществлялся на сайте Национального центра тестирования МНВО РК app.testcenter.kz с 20 декабря по 6 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

    В январском ЕНТ участвуют условно зачисленные в вуз студенты, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, а также выпускники школ для поступления в вуз на платной основе по желанию.

    При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.

    В ЕНТ-2023 формат тестирования остался без изменений. По истории Казахстана участники выполняют 20 заданий, по грамотности чтения – 15, по математической грамотности – 15 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Всего – 120 вопросов. Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет четыре часа (240 минут). Также сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями.

    Кроме того, уменьшилось количество дистракторов (варианты ответа). В тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов уменьшено с пяти до четырех, в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов) количество вариантов с восьми до шести.

    Начиная с январского ЕНТ, желающие поступить на группы образовательных программ «Подготовка учителей информатики», «Информационные технологии», «Информационная безопасность» сдают ЕНТ по комбинации «Математика-Информатика».

    «Сегодня стартовало первое ЕНТ 2023 года. Мы продолжаем создавать условия не только во время тестирования, но и для подготовки к нему. 11 образовательных центров проводят бесплатные онлайн-уроки для абитуриентов. В начале учебного года на сайте НЦТ были размещены 100 дат по «Истории Казахстана» и «Всемирной истории», список литературы по «Казахской литературе» и «Русской литературе», список терминов по «Информатике». Также были опубликованы список учебников, по которым составлялись вопросы ЕНТ и план теста. То есть, у абитуриентов есть все инструменты для успешной сдачи тестирования», – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

    Во время тестирования для всех абитуриентов на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и растворимости солей. Также участникам ЕНТ разрешается приносить с собой ручку, воду и шоколад.
    Образование ЕНТ Миннауки и высшего образования РК
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