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    В Казахстане стартовала «Молодежная неделя»

    9 Августа 2023, 08:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали анонсировал старт «Молодежной недели» в предверии Международного дня молодежи, который отмечается 12 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИОР РК.

    Так, с 7 по 12 августа по всей республике, на всех площадках регионов страны пройдут благотворительные, волонтерские и экологические акции, ярмарки вакансий, различные фестивали, концерты и семинары для молодежи. Стартует неделя с благотворительной акции «12 добрых дел» в каждом регионе Казахстана.

    В эти дни молодые волонтеры и представители молодежных организаций посетят дома престарелых, детские дома, проведут экологические акции и окажут помощь нуждающимся.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Астана Благотворительность МИОР
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