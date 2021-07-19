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    В Казахстане стартовал конкурс по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»

    19 Июля 2021, 17:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития РК объявило о начале конкурса по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках празднования 30-летия Независимости в текущем году будут присуждены 30 грантов на сумму 3 млн тенге на каждый грант», - сообщил на брифинге в СЦК председатель Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК Шахмардан Байманов.

    Было отмечено, что целью присуждения гранта является государственная поддержка новых и действующих инициатив молодых людей, направленных на формирование сообщества активной творческой молодежи.

    На присуждение гранта претендует гражданин РК не моложе 14 лет и не старше 29 лет на момент окончания приема конкурсных заявок.

    Гранты присуждаются на конкурсной основе для реализации новых идей и инициатив гражданам РК по следующим направлениям:

    «Наука» - для реализации новых научных проектов и исследований в приоритетных секторах науки;

    «Культура» - для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;

    «Информационные технологии» - для реализации и разработки новых IT-решений и проектов, в том числе начинающих стартап-проектов;

    «Бизнес» - для реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики;

    «Медиа» - для реализации новых медиа-проектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи.

    Конкурсные заявки претендентов принимаются (бумажный вариант) до 20 сентября текущего года по адресу: г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік ел, 8, административное здание «Дом министерств» (14-подъезд), 8 7172 74-05-25, (87058223333), (электронный вариант) generation.kaz@gmail.com

    Конкурсные заявки принимаются на государственном или русском языках и должны содержать:

    1. Описание проекта;

    2. Видео-презентацию проекта (не более 60 секунд);

    3. Проект сметы расходов;

    4. Сведения об интеллектуальной собственности (при наличии).

    Более подробная информация (Правила присуждения гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» и др.) доступна на официальном сайте Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (qogam.gov.kz) в разделе «Молодежная политика».


    Автор:

    Серик Сабеков

    Бизнес Наука Культура Общество Молодежь 30 лет Независимости МИОР
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